白襪打者柏格。（美聯社資料照）

Michael Kay realizes that a Burger-King matchup is happening. ⚾️🍔👑📺🎙️



"King wants to have it his way right now."



"That is a Whopper of an out that King got." pic.twitter.com/VChFRylz3M — Awful Announcing (@awfulannouncing) June 8, 2023

加拿大野火持續延燒，導致原定於8日洋基主場交手白襪的例行賽延至今（9）日以雙重賽方式進行，而首場比賽出現了一齣有趣的投打對決，白襪打者柏格（Jake Burger）對陣洋基投手金恩（Michael King），兩人姓氏結合在一起正好是美國知名連鎖速食店「漢堡王」，讓洋基主播麥克凱（Michael Kay）大玩雙關語播報球賽。

金恩7局上登板後援，2出局後面對白襪指定打擊柏格，兩人在大聯盟第一次對壘，就因為姓氏引起話題，金恩球數取得2好1壞後，麥克凱用了漢堡王的Slogan「Have It Your Way」，描述金恩正以自己的方式解決打者，柏格擊出三壘滾地球遭刺殺，麥克凱更以漢堡王的招牌產品華堡，形容這是金恩一次巨大的（Whopper）出局。

不過這第3個出局數來得晚了一些，金恩登板後先被小羅伯特（Luis Robert Jr.）擊出二壘安打，再遭席曼奈茲（Eloy Jimenez）轟出2分炮，白襪以6比5反超洋基，並維持到比賽結束，金恩2局失2分救援失敗，也是本季第2場敗投。

洋基在雙重賽第2戰扳回一城，先發投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）5.2局只挨2安無失分，梅拉納奇歐（Ron Marinaccio）接替投球化解得點圈危機，並繳出2.1局4K持續封鎖白襪打線，打線托瑞斯（Gleyber Torres）、麥金尼（Billy McKinney）各贊助1轟，助洋基3比0完封白襪。