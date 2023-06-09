一名80歲男性，本身患有慢性腎臟病，在回診追蹤檢查時，醫師赫然發現他的血鉀濃度竟上升至6.3mmol/l（正常參考值為3.6-5.1mmol/l），進一步了解才知道，該患者因自覺胸悶、火氣大，聽說多喝魚腥草煮的涼茶有退火功效，於是每天豪飲一大碗。醫師提醒，魚腥草因富含鉀離子，當茶飲用前，需注意自身身體狀況是否合適，尤其腎臟功能不佳者，嚴重恐造成腎功能惡化需洗腎治療。

南投醫院腎臟科主任莊宗芳指出，腎臟是體內鉀離子主要的排泄器官，健康的腎臟會透過尿液排出過多的鉀離子，但若是患有腎臟疾病者，可能無法順利將其排出；而當血鉀濃度超出正常範圍時，可能會出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、無力、心律不整等症狀。

營養師黃淑敏也補充，魚腥草如同其它植物一樣，本身含有豐富的鉀離子，當大量飲用魚腥草煮成的茶水，相對也容易攝取過多鉀離子；鉀離子能維持體內水分平衡及參與神經訊息的傳導過程，但是身體內鉀離子主要是由腎臟排泄，當腎臟受損，組織細胞遭受大量破壞，細胞內的鉀離子會被釋放進入血液，導致高血鉀症。因此，慢性腎臟衰竭患者，必須限制飲食中鉀的攝取。

另外，中醫科賴卉蓮醫師表示，魚腥草為三白草科植物蕺菜的帶根全草，味辛、微寒，歸肺經，有清熱解毒、消癰排膿、利尿通淋等作用，常用以治療肺癰吐膿、痰熱喘咳、熱痢、熱淋、癰腫瘡毒等症狀。

賴卉蓮進一步說明，就現代藥理研究，魚腥草含有魚腥草素、揮發油、蕺菜鹼、槲皮甙、氯化鉀、硫酸鉀等。其中，魚腥草素對多種細菌有不同程度的抑制作用，能增強白細胞吞噬能力，提高機體免疫力；並有抗炎作用。所含槲皮素及鉀鹽，能擴張腎動脈，增加腎動脈血流量，因而有利尿作用，若是腎病患者臨床使用上須小心注意。