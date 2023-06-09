屏東三地門一名男子未事先申請核准，就私自提供土地予民眾辦理土葬或埋藏骨灰，縣府現場履勘確認違規情形後，通知他陳述意見並限期改善，男子皆不予理會，縣府依據殯葬管理條例第73條規定對他開罰30萬元，男子遲遲未繳納，案件於今年移送至行政執行署屏東分署執行。

分署受理後曾扣押男子3家存款，但只有執行到幾百元，另外男子名下還有4筆山坡地保育區農牧用地，面積合計高達5000多坪，皆未設定抵押權，分署先就其中一筆近千坪土地辦理查封登記，男子怕日後被分署拍賣，因此帶著現金到分署繳清，書記官旋即通知地政事務所塗銷查封登記，銀行存款扣押亦一併撤銷。

屏東分署提醒，公墓及骨灰存放設施設置、擴充、增建與改建，應事先報請主管機關核准，違者最高得處罰150萬元罰鍰，且按次分別處罰，而情節重大者主管機關並得令其強制拆除或回復原狀。相關裁罰案件一旦移送，分署必定會貫徹執行，以促進殯葬設施符合環保規範及永續經營，也保護消費者權益。