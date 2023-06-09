國民黨台北市議員鍾沛君昨晚指控宅神朱學恒性騷，去年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，朱學恒坦承此事並道歉，強調自己「完全喝到斷片」、「沒有記憶」；有網友表示自己喝醉就是睡著，質疑「真的有人喝到斷片嗎？」許多人則打臉「斷片是直接躺平好嗎？最好還有辦法強吻別人」、「就是借酒裝瘋」。

朱學恒坦承在上次與鍾沛君飲宴時喝到斷片，對於當天發生的事情完全不清楚，「我想我沒有辦法否認，因為坦白講我沒有任何記憶」，表示如果自己喝酒喝到失去控制，「那就是我的錯，我這邊承擔所有的後續後果。」

有網友在批踢踢發文表示，自己喝掛就是睡著，完全沒辦法進行任何行為，但事後也沒什麼記憶丟失，好奇「真的有人能喝到斷片嗎？」許多人也表示「一般斷片就倒了，其他那種都是借酒裝瘋」、「斷片是藉口而已」、「通常是直接倒下，不可能有辦法亂來」、「那就只是借酒裝瘋而已，還沒喝到斷片。」

也有網友分享自身經驗，「我啊，怎麼走回家都不知道」、「看人啦，我喝兩杯就斷片，直接睡著」、「還真的有，會發生很荒唐的事，不好說」、「高中同學就一個喝到沒意識朝我們丟石頭！」至於朱學恒是否真的喝到斷片，恐怕只有他自己知道了。

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