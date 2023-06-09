民進黨立委蘇巧慧表示，看到鍾議員的發文，站在女生立場真的覺得朱學恒只有兩個字，就是「噁心！」（摘自民進黨立院黨團直播）

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間自曝，過去曾被名嘴朱學恒摟抱強吻，同時附上朱的切結書；朱學恒回應，他當時喝酒喝到斷片，不清楚發生什麼事情，對此，民進黨立委蘇巧慧表示，看到鍾議員的發文，站在女生立場真的覺得朱學恒只有兩個字，就是「噁心！」

蘇巧慧說，連鍾議員這樣身分的人，都可能遭受到熟識人士的侵犯，其他的人是不是有更多機會面臨到不樂意見的狀況，如果像鍾議員描述，往後日子裡，這位當事人不願意道歉，還繼續談性騷擾議題，對當事人是二度傷害，這實在無法想像。

對於鍾議員願意站出來揭發這件事情，蘇巧慧表示，非常敬佩她的勇氣，希望這段時間大家不斷談到的案件，能夠有更好的社會文化教育及公開透明的申訴管道機制，都是我們要努力的方向。

民進黨立委羅致政也表示，朱學恒發出道歉文表示「在此向所有被我冒犯的人道歉」，到底有多少？顯然鍾議員不是唯一，他不用點名，但很遺憾他是慣犯，甚至還大辣辣在節目上批評其他加害人。

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