台東縣成功鎮今天凌晨發生1起車禍，由車內乘客手機主動報案，成為台東首起科技報案救護案例。（蔡旻妤攝）

台東縣首例科技救人，台東縣成功鎮今天凌晨下起滂沱大雨，1輛滿載紙槳的拖板車行駛在海岸公路麒麟路段，疑因打滑失控撞向對向的小轎車，車子撞斷護欄卡在省道上。撞擊觸發副駕駛座女乘客的手機報案系統，119接到訊息回播無人接聽，通報在地消防隊前往搜索，順利將2名傷者送醫，所幸無大礙。

對流雲系旺盛，中央氣象局凌晨針對台東發布豪雨特報，1輛失控打滑的拖板車整個卡在省道上，另1輛遭撞擊的轎車撞斷護欄，車頭嚴重毀損。幸運的是，女乘客手機在撞擊後，觸發主動求救系統，救護車鎖定位置，順利將車上1男1女救下，送醫救治後傷勢不嚴重。

台東縣消防局成功消防大隊隊員姚以濬證實，收到求救電話和定位訊息，回播卻沒有人接聽，立刻通報成功大隊救護車趕往定位點，果然發現傷者，迅速將人送醫

女乘客則是低調不願受訪，不過證實確實是由自己的iPHONE發出報案訊息。拖板車司機說，從花蓮出發要前往高雄卸貨，當時雨很大，經過轉彎處車頭打滑拉不回來，才會發生碰撞。

台東消防局說明，只要手機有設定受到劇烈撞擊，都會發送求救電話和訊息，以往大多是民眾誤觸和手機摔落誤報，這起是全縣首件確定救護案例。