「衛報」（The Guardian）報導，加拿大東部森林野火引發濃煙，導致美國遭受2006年有紀錄以來最嚴重的此類空污。史丹佛大學的研究指出，紐約空污水準已超過國家空氣品質標準的5倍。

領導研究的史丹佛大學環境科學家伯克（Marshall Burke）說：「從沒有那麼糟的情形，我的意思是，天啊，這實在太糟了。」

「說實話很難相信，我們不得不一再檢查數字是否正確。以前從未在東岸看到這樣的事，甚至沒看過類似情形。這是一個歷史性事件。」

根據史丹佛大學研究人員的計算，美國人昨天暴露在充滿懸浮微粒的煙霧下，平均每立方公尺達27.5微克。這些微小煙灰、灰塵和其他灰燼，即細懸浮微粒（PM2.5），吸入後會深埋肺部，可能引發多種健康問題，甚至死亡。

美國類似事件最嚴重的一起發生在2020年9月，當時西部多州野火造成西岸出現空污，不過現在的狀況更嚴重得多，煙霧行經美國東北大部分地區，處於路徑上的人所受影響更為直接。

在紐約，天空一天之內從乳白色變成電影「銀翼殺手」（Blade Runner）裡的橙色，學校和遊樂場停止戶外活動，民眾開始戴上自疫情初期以來就沒戴過的口罩，懸浮微粒達到195微克左右，超過國家空氣品質標準5倍。

伯克表示空污情形非常危險，特別是對許多屬於弱勢族群的老人、兒童、孕婦與有既往病史的人。「我預計會看到因呼吸系統住院、早產以及不幸往生的比率上升」。

伯克也說，「室內的空氣也很糟糕，真的很糟糕」，「即使待在家裡也不能完全起到保護作用」。

「祝昨天在紐約任何地方想買空氣清淨機的人好運。東部沿岸民眾以前運氣好，沒遇到這樣的空污事件，所以很多人都沒有準備。」

由於加拿大魁北克省異常大範圍的野火持續造成濃煙，紐約市可能還有幾天要籠罩在濃霧之下，衛生官員已推出連串安全措施，除了希望民眾佩戴N95或KN95等優質口罩外，也敦促民眾關窗，盡可能使用空氣清淨機；如果開空調，也請設定讓室外空氣不要進入屋內。