路透社報導，中國德國商會（DIHK）近日發布今年5月針對288家在中國布局的德國企業調查，大約55%的德國企業計劃在未來兩年內進一步投資，遠低於2020年、2021年逾70%。換言之，約有45%的企業在未來兩年沒有進一步投資計畫。

報導指出，令德國企業卻步的原因，主要是中國經濟復甦乏力，以及地緣政治的緊張局勢對市場前景與期望構成壓力。

德國工商總會北京代表處首席代表晏思（Jens Hildebrandt）稱：「地緣政治對當地的企業產生了深遠影響，這將會促使這些企業將在地化和多元化戰略列為風險管理措施。」

這份調查同時顯示，近1/5的受訪公司已暫時擱置在中國發展業務的計畫，並將投資重新配置，分散到中國以外的地區；約1/6的企業正在為「最糟的情形」做準備，不排除撤出中國。

報導指出，對於德國企業而言，盼望柏林藉由相關管道向中國遊說，以建立更透明的監管環境、減少國家對商業決策的影響，令企業得以更好的方式參與公開招標、智慧財產生產。

另據中國德國商會於去年底發布的報告，在中國布局的德國企業對中國市場的吸引力與商業信心於2022年達到歷史新低。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1120609