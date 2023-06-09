台電說明，核二氣渦輪機啟動屬於排定之環保檢測，為例行的煙道檢測工作，台電於一週前即提出申請，並非為了供電而調度，外界請勿繪聲繪影、以訛傳訛。
核二廠再起動？台電：輔助氣渦輪機配合環保檢測工作
網傳8日核二氣渦輪機發電，台電表示，核二廠2部機組目前均處於停機狀態，已不再運轉發電。核電廠內的緊急氣渦輪機發電機建置目的，是扮演核能電廠運轉期間的廠內緊急電源，亦是廠內及北部地區的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。
網傳8日核二氣渦輪機發電，台電表示，核二廠2部機組目前均處於停機狀態，已不再運轉發電。核電廠內的緊急氣渦輪機發電機建置目的，是扮演核能電廠運轉期間的廠內緊急電源，亦是廠內及北部地區的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。
台電說明，核二氣渦輪機啟動屬於排定之環保檢測，為例行的煙道檢測工作，台電於一週前即提出申請，並非為了供電而調度，外界請勿繪聲繪影、以訛傳訛。
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