網傳8日核二氣渦輪機發電，台電表示，核二廠2部機組目前均處於停機狀態，已不再運轉發電。核電廠內的緊急氣渦輪機發電機建置目的，是扮演核能電廠運轉期間的廠內緊急電源，亦是廠內及北部地區的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。