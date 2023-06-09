台水澄清，正式人員進用均依據經濟部所屬事業機構人員進用辦法辦理公開甄試錄用，甄試訊息與榜單並統一公告於官網，外包抄表人員則透過政府採購相關規定辦理，徵才訊息均公開且透明。

為避免民眾受害，台水除在官網張貼新聞稿澄清，並已通報調查局台中市調處查辦，更呼籲民眾提高警覺，對網路徵才訊息要多查、多問、多存疑，更要留意「高薪」、「無須工作經驗」、「輕鬆工作」等關鍵字，可能就是詐騙陷阱，台水提醒民眾，若對網路訊息有疑問，可撥打165反詐騙專線洽詢。