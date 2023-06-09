玉山金9日召開股東會順利通過0.19元現金股利及0.38股股票股利，並順利改選董事。玉山金董事長黃永仁在股東會要結束前也表示，未來在黃（男州）董事長帶領之下，玉山金一定會愈來愈好，也提前跟股東們明示將交棒給新任董事長黃男州！

玉山金配發股票股利金額是現金股利二倍，玉山金董事長黃永仁在股東會上特別向股東會表示，金融事業是百年事業，提高自有資本比率相當重要，希望股東們都予以支持，也感謝股東們讓今年80億元現金增資順利募集完成，目前玉山金資本額已來到1,566.4億元。

改選後的董事分別是黃男州(玉山文教基金會）、麥寬成（新東陽股份）、陳威翰（福園投資）、吳建立（上立汽車）、陳美滿、陳茂欽及林隆政；獨立董事分別是張日炎、黃俊堯、蔡英欣、丘宏昌及蕭瑞麟等共12人。

對於2023年展望，董事長黃永仁在股東會上多次表示，「玉山金控一定會有更寬廣美好的未來」。他在股東報告書中也提到，國內外經濟發展仍充滿著許多挑戰。面對氣候變遷、地緣政治與後疫情時代等全球議題，考驗國家與企業的經營智慧，這是危機，卻也是更大的轉機。相信擁有清晰的願景及長期穩定的核心價值，加上精準的策略及有效的執行力，是企業展現韌性、克服挑戰，邁向未來的關鍵能力。

玉山金控2022年淨收益新臺幣548.06億元，稅後盈餘新臺幣157.59億元，EPS 1.10元、ROA 0.47％、ROE 8.06％，資本適足率 127.54％。金控子公司玉山銀行、玉山證券、玉山創投稅後盈餘分別為新臺幣148.09億元、10.04億元及0.82億元。