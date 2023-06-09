女星鄭靚歆從《我愛黑澀會》出道，近年參加《全明星運動會》，獲得許多粉絲喜愛，她日前證實答應德國女友Aky求婚，可說是事業愛情兩得意，昨(8日)曬出小倆口甜蜜照放閃，定睛一看竟是泡湯時裸露上半身的大尺度照，掀起網友熱議。

鄭靚歆在Instagram曬出與未婚妻Aky的泡湯照，只見兩人全裸入鏡並做出準備親吻的動作，下一張則是鄭靚歆從背後環抱女友，面對鏡頭露出一抹微笑，為了避免不慎走光，她巧妙的用手臂遮住彼此重點部位，最後一張更朝未婚妻頭上獻上一吻，甜蜜模樣閃瞎眾人，她也搞笑表示：「用完我所有勇氣發出來的」，立刻釣出未婚妻回應：「哇⋯ 連我覺得害羞」。

鄭靚歆這系列放閃照，短短時間就吸引上千人按讚，只見網友紛紛留言：「天啊，尺度最大的是第二張」、「很甜耶，我也想找個女朋友來泡湯了」、「滿滿的幸福感」、「這麼害羞的畫面，使人臉紅心跳，祝你們倆幸福長長久久喔」、「每一張都是滿滿的幸福感、「尺度真的很大（但唯美就好）」，就連母親胡文英也大感驚訝，留言直呼：「話說寶貝你是受我影響嗎?怎麼跟隨著我的腳步了」。

胡文英在女兒鄭靚歆PO文底下留言。(圖／jinjin_c IG)

鄭靚歆先前出櫃認愛德國正妹網紅Aky，遭反同人士直指「同性戀是一種病，得去看醫生」，對此，胡文英霸氣護女，氣沖沖質問：「你們憑什麼插足別人的人生」，對於這些人接不上世界軌道，只會停滯在封閉的狹隘空間，讓她忍不住感嘆：「替你們的人生感到悲哀」。