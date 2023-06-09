陳治廷在劇本殺嘗試搜集不同情報。（BIBO願望合夥人提供）

謝宜潔（左）和陳治廷飾演網紅大學生情侶。（BIBO願望合夥人提供）

「天菜牙醫」炫晨因節目圈了不少粉絲，許多觀眾為他「暈船」。（BIBO願望合夥人提供）

從選秀節目《原子少年》出身的OPENsi團員陳治廷在《BIBO願望合夥人》中一路過關斬將，在當紅的MBTI16型人格測驗測驗中，他屬於「指揮官」ENTJ，果真在節目中成功展現親和力和凝聚力，和首集開始同組的3位玩家炫晨、張凱傑、蔡弘燁分工合作，4帥共同奮力生存至今，有網友說：「越來越愛這4男了，尤其炫晨和治廷都讓人好暈。」

陳治廷在最新一集中挑戰「劇本殺」大秀演技，他和擁有46萬訂閱戶的知識型YouTuber謝宜潔飾演一對大學生情侶，謝宜潔本色演出知名網紅，因被大老闆持有私密影片而想謀害對方，身為男友的陳治廷想為女友復仇，兩人要一起在劇本殺中洗刷嫌疑，男團前輩王子邱勝翊相當看好他和謝宜潔的表現，稱讚他：「分析能力好！」加上謝宜潔會辯論，有發言優勢，2人有機會離300萬台幣的BIBO NFT更近了。

在明星觀察室裡的「大神級」玩家陳零九解析劇本殺玩法，他表示每個玩家掌握資訊有限，必須多蒐集對話線索和物證，「要誤導別人，講一些似是而非的話。嘗試栽贓，不能讓別人抓到自己。」陳治廷原本與「天菜牙醫」炫晨同為節目中男生聯盟領袖，自認是團隊中的「黏著劑」，「我會將每個人的想法集合在一起，找出最合理的答案；凝聚團隊也是我所擅長的！」這次依舊發揮原有優勢，嘗試和男生玩家共享資訊，當天遊戲後直呼要繼續「四強鼎立」。

另外，上集有玩家遭退賽，意外引起網友熱烈討論，有人發現遊戲規則似乎不夠完善，讓玩家可以透過結盟、賄賂等方式改變結果，但正是因為有這些變化，更能展現16個玩家不同人格的各面向，就有網友談到「天菜牙醫」炫晨對於其他玩家提出質疑一事，認爲他果然在MBTI測驗中屬於「調停者」INFP，「堅持自己的價值觀並勇敢提出（爭議）。」還有觀眾表示從一開始就支持相同人格的炫晨，「看到這一集更暈了，我需要下船。」