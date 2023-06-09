民眾黨立院黨團今針對「台美21世紀台美倡議配套在哪」開記者會，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，先用21世紀台美倡議做為FTA前半段，當然要做這件事情樂觀其成，但所有經貿不會只有甜頭，也要付出代價；政府不能覺得好像已經完成，就和當時與中國大陸簽訂《服貿協議》（ECFA）一樣，只是對象換成美國，但不能只報喜不報憂。

張其祿以農業為例，未來不管是台美貿易倡議後續協定，或是加入CPTPP可能帶來的大量低價外國農產品，政府都要以維護台灣農業發展及糧食安全提前準備，建議可著重加強農業技術研發與創新，提升農產品品質和附加價值，兼顧環境友善與健康，以確實拓展國際市場。

張其祿直言，過去《服貿協議》（ECFA）曾未經立院審議便送交院會存查，就引爆太陽花學運，如今台美貿易倡議簽署，許多民團提出應比照過往慣例，送交立法院實質審查，與美國等大國的貿易倡議內容，都影響人民權利義務、攸關我國財政及經濟利益，涉及國內法律變更。縱使民進黨以上任執政7年多，國會對於我國與外國間貿易協定或協約之監督機制，仍欠缺法制化，必須要透過完備制度來強化。

民眾黨立委賴香伶直言，有政府官員透露，《台美21世紀貿易倡議》下階段將優先處理勞工、環保與農業3個議題，完善我國勞工權益相關法規已是當務之急，尤其必須優先改善最基礎的人權保障，促進台灣與國際接軌進度。

民眾黨團呼籲，樂見《台美21世紀貿易倡議》加深台灣國際參與及貿易，不過凡是涉及國人權益的條約，都應當受到國會與民意監督，民進黨政府不該迴避國會監督。此外，針對農業、環境、勞工政策等議題，中央必須超前部署研擬配套，減緩未來可能的衝擊，尤其我國勞動法規落後國際，更是應該儘速修法、急起直追。