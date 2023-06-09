經濟合作與發展組織(OECD)周三發布預測，指出2023年英國通膨將達6.9%，為所有已開發經濟體最高。

週四英鎊上漲0.35%，至1.2482美元，周五早盤再升至1.2555美元。週四兌歐元也來到86.06便士，距離近6個月的高位不遠。

加拿大Scotiabank的外匯策略師Shaun Osborne說，OECD的資料，為英鎊提供了支撐。

「受到較高的進口物件價格的影響，物價變得較為黏著；而市場預期英國央行在未來幾個月會升息近100基點(4碼)，也不讓人感到意外」。

對利率敏感的英國兩年期政府債券殖利率，周四達到去年9月「迷你預算」金融動盪以來的最高水準。由於擔心借貸成本進一步上升，全球市場現在對政府債券的拋售仍在持續中。

從貨幣市場的走勢來看，英國央行6月22日加息25基點的可能性幾乎成為定局。他們還預計，央行將在8月和9月的會議中，也將採取類似的升息舉措。

ING市場主管Chris Turner說，就英鎊而言，下一個重大觀察事件是下周二即將公布的就業和工資資料。「薪資成長可能放緩，將抵銷貨幣市場對英國央行升息的預期」。