依復華投信官網公布的資料顯示，目前「特選臺灣科技優息指數」成分股權重前十大分別為技嘉(2376)、緯創(3231)、佳世達(2352)、廣達(2382)、聯陽(3014)、光寶科(2301)、新普(6121)、華擎(3515)、頎邦(6147)、華碩(2357)。

根據復華投信官網公告，00929掛牌上市後將於7月19日進行首次除息，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前買進，並於8月14日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，現階段可至元富、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，「特選臺灣科技優息指數」成分股有40檔，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技類股，從流動性及股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股息變異性等基本面指標篩選，兼顧股息殖利率與獲利穩定性，並排除波動度最高與股利變動大的科技股，每年6月調整指數成分一次。

許忠成表示，儘管目前台灣經濟基本面仍處於調整階段，電子產業亦在庫存調整中，不過隨AI科技應用崛起，各大廠競爭投入，相關軟硬體需求大增，台灣身為AI相關供應鏈重要生產基地，將為台股科技電子股挹注新的成長動能。00929成分股囊括AI應用、電動車、儲能等未來具成長潛力產業題材，可望搭上這波浪潮，全方位掌握趨勢台灣最具競爭力產業，追成長、顧收益。