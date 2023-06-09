永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，依永豐投信投資研究團隊編製之「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，6月最新數值為38分，較前月走低19分，其中儘管技術線型轉弱，但仍站穩年線之上，研判多方格局尚未被破壞。此外，MSCI全球基礎建設產業指數的獲利預估，不僅已連續8個月上調，更打破2014年以來的統計紀錄，顯示基本面底氣十分穩健。陳世杰認為，短期受利空影響，投資熱度稍見降溫，但憑藉基本面底氣穩固，投資熱度有機會在利空逐漸淡化後重新回溫。

「基礎建設投資溫度計」由永豐投信結合全球經濟景氣動向、基建產業獲利前景、股市評價、資金動能、技術指標等五大面向，綜合分析產業熱度指標，數值區間從0至100，可明確量化基礎建設產業的市場熱絡程度。陳世杰分析，目前基建產業投資溫度跌破40分，但產業獲利預估卻奪下滿分佳績，據過往數據回測，當基建投資溫度較前月走低，但獲利預估項目滿分時，MSCI全球基礎建設指數在1~12個月後平均皆呈漲勢，且時間拉長，漲幅更是突出，這也意味著現在的基建類股，在穩健的基本面優勢下，有機會醞釀中長線有基之彈的大行情。

陳世杰說，目前基建投資溫度來到40分的關鍵水位，不僅代表逢低布局訊號浮現，在獲利分項滿分的利多支持，以及公債殖利率有望下滑等消息激勵下，基礎建設股價止穩反彈應屬指日可待，惟總體經濟仍有不確定性，建議投資人適度分批佈局，分散市場震盪風險。