路易莎咖啡董事長黃銘賢指出，包括幹部新創及再展的「內創門市」是最重要展店策略，目前已開約60家，門市規模以30、40坪為主，逐漸替換早期的5、10坪小店，並發揮超高坪效、約百萬月營收。

其次為「校園門市」，黃銘賢表示，路易莎咖啡已成為全台校園門市最多的連鎖咖啡品牌，陸續在清大、台大、北醫等超過30所大學學區開設門市，月營收可超過百萬，深耕未來咖啡主力消費客群。

再者，與台北捷運及高鐵合作的「聯名門市」發揮綜效，搶占台灣兩大交通網路，掌握人流匯集點錢潮，其中台中高鐵聯名門市繳出月營收近300萬佳績，並持續拓點中。最後為「老店新生」，透過搬遷翻新帶動業績翻倍，如台北慶城店月營收自40多萬跳升至近130萬。

同時，路易莎咖啡也全力搶攻餐食商機，擴大客源、提高停留經濟效益。今年將推出一系列不同特色的精選餐食，包括「Self room享瘦減醣新食感」等，其中台北松山健康生活門市推出後平均單月業績提升15％、來客數成長12％。

而路易莎咖啡結盟泰國前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團，合資推出以正宗泰式料理為主的「初泰PIKUL」，則創新推出「一個人的泰菜」系列搶攻一人經濟，未來將陸續推出外帶餐盒系列，將商機自店內延伸，未來發展空間更具想像力。

看準台灣「咖啡」與「茶」的市場產值超過2000億，路易莎咖啡將同時在兩大領域持續推出不同新品，開發全新商機。除了即將推出創新烘焙曲線、更具風味的超越精品咖啡，同時也重新詮釋茶飲系列，推出英國茶季系列新品，為營運注入更多成長動能。