宏碁資訊總經理周幸蓉表示，ChatGPT在全球造成人工智慧風潮，陸續接到客戶積極探詢企業GPT如何導入等需求的商機，除加大AI在客戶服務、知識管理產品研發等領域的效益外，也觀察到企業更加倚賴雲端服務跟數據平台，進行相關的資料採集跟整理，擴大數據資產的價值。近日宏碁資訊也在天下雜誌2000大企業調查中，位居軟體服務業排名前十大企業。相信新興科技的運用及雲端解決方案的導入，將會是宏碁資訊持續成長的動能。

隨著AI的顛覆性應用越來越多元，企業遇到資安的挑戰也隨之擴大，當企業更務實、思考創新應用的同時，也須思考資安如何與時俱進。宏碁資訊也加深布局資料儲存與備份備援服務，投資「資褓儲存」，期望為營運成長增添一個重要引擎。另外，宏碁資訊今年也推出自主研發的「企業MDR異質資安託管平台」，該平台可整合監測來自企業內跨平台、跨資安軟體發出的警示內容並快速響應，結合宏碁資訊的資安顧問團隊，提供警告訊息的解讀與應變服務解決方案。

宏碁資訊的上櫃產業類別也將於7月3日起由「資訊服務業」調整為「數位雲端」，以更符合營運性質。