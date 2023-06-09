順達科今天舉行股東會，由於疫情趨緩，且俄烏戰爭、通膨升息衝擊市場需求，全球NB出貨年減超過兩成，致使電池組出貨出貨量下滑，順達科111年合併營收190.72億元，年減8.2%，由於110年稅後盈餘包含處份桃園龜山廠辦大樓利益，111年稅後盈餘為7.97億元，年減76%，每股盈餘為5.33元。

順達科今天股東會也完成董事改選，新任董事為鍾聰明、許諸靜、楊照民、鹿寮坑公司，新任獨立董事為蔡慧明、蔡連進、謝漢萍、李香雲、林政憲。

受到終端市場需求疲弱與客戶持續進行庫存調整影響，順達科今年第1季營業淨利為1.35億元，在業外挹注下，稅後盈餘為1.13億元，每股盈餘為0.76元，累計前5月合併營收為68.25億元，年減3.36%。

展望下半年，順達科表示，全球大環境不佳，謹慎看待下半年營運，不過公司持續佈局非IT產品，今年非IT產品佔營收比重可望接近10%，希望明年佔比可以達15%。

至於順達科龜山A7產業專區內住宅用地4047坪與富宇建設公司合建分售案預計於113年上半年取得使用執照並辦理土地過戶。