顏姓男子在新興區七賢路經營SPA會館，強調提供每節1800元的優質「半套」服務，有網友登門消費後大失所望，上網評論「雷！照片好看，結果來一隻龍！」，一名日本客消費者還留言勸老司機們「不建議晚上12點以後，只有老人和胖子」。警方日前循線破獲該店，高雄地院依妨害風化罪判顏男6月，得易科罰金，可上訴。

顏男2021年11月時，在新興區七賢路上開設一家SPA會館，以每節50分鐘、1600元讓公司的女服務生提供半套服務，開業短短一個月就被警方破獲，被依妨害風化罪判5月。

顏男有前科後仍不知悔改，仍沿用舊店名重新開業，每節還加價200元，在網路上廣為宣傳，吸引不少「老司機」趨之若鶩。

沒想到，不少同道中人消費後大失所望，氣得在Google評論區中留一星負評，還特地留言「有夠雷的！照片好看，結果來一隻龍」，一名自稱是日本來的觀光客還特地用日文寫下警告「不建議晚上12點以後來，只有老人和胖子」。

去年2月14日中午警方循線再度前往SPA會館查緝，在包廂裡查獲2名男客，警方當場扣得遙控器、營業報表等證物，帶回一票女服務生。

高雄地院審理時顏男坦承犯行，法官認定他助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，一妨害風化罪判6月，得易科罰金，全案仍可上訴。