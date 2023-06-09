「紐約時報」引述3名美方高層官員及多位軍事分析師指出，經數月動員、組訓與裝備先進西方武器後，烏克蘭的大反攻似已登場，一個有力跡證是烏軍8日出動德製豹2坦克與美製布萊德雷（Bradley）步兵戰車。

● 烏軍沿烏南烏東前線出擊 試探俄防線弱點

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）說：「烏克蘭看似用上一些為反攻所組建的新作戰旅，這表明反攻正在進行。烏軍取得一些戰術上收穫，但也持續有所損失。」

位於倫敦的國際戰略研究所（IISS），陸戰高級研究員巴瑞（Ben Barry）在回覆媒體的電郵裡說：「烏克蘭的反攻已開始，6月4日以來烏軍一直沿前線發動攻擊，用意是把俄軍釘在原地並找出防線弱點。」

美國與西方盟國為烏克蘭訓練、裝備9個新的作戰旅供烏軍作為反攻及收復失土的主力。外界普遍預期烏軍會沿著近千公里的弧形前線多軸進攻，重點是札波羅熱（Zaporizhzhia）和頓內茨克（Donetsk）地區。

俄國與親俄軍事部落客聲稱俄軍8日擊退烏軍攻擊，但基輔方面對戰況幾隻字未提，既不證實也不否認俄方說法；烏克蘭官員先前表示出於作戰保密，他們不會談相關細節。

不願具名的2位美方高層官員證實，配有西方先進裝備的烏軍在稍早的戰鬥裡有所戰損，但尚待量化損失的分類評估。

● 烏軍目標切斷俄佔區陸廊 平原作戰風險高

紐時認為雖然烏克蘭不談戰損，但戰場條件對他們而言堪稱嚴峻。連月來俄軍在相關前線建立起多重縱深防禦網絡，且烏克蘭南部一馬平川，缺乏供隱蔽地形，軍隊挺進與戰甲車活動遭敵方砲火打擊的風險相對高。

「華爾街日報」報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）8日表示烏軍正攻擊東南部城鎮奧里希夫（Orikhiv）附近據點；奧里希夫是攻往俄軍當地補給與交通樞紐托克馬克（Tokmak）的跳板。

烏軍另也在東部頓內茨克城鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）附近戰鬥。

攻擊方向表明烏軍兵鋒南指亞速海，符合外界預期烏軍目標是將烏南與烏東俄佔區一分為二，切斷俄國本土連結克里米亞半島的陸廊。華盛頓郵報稱烏軍目標還包括收復烏南俄佔區首府梅利托波爾（Melitopol）及札波羅熱核電廠所在的安赫德（Enerhodar）。

俄國國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）表示，烏軍第47機械化旅動用數十輛戰甲車「企圖擊穿俄軍在大諾沃西爾卡一帶防線」，但遭俄軍從陸、空擊退。第47機械化旅是其中一支接受美國訓練與裝備的單位。

華郵獨立核實俄國國防部8日所公布影像顯示，有烏軍坦克在札波羅熱地區被摧毀，軍事分析家表示同樣場景的一張空拍圖顯示一列至少6輛烏軍戰甲車裡似乎有豹2坦克。

● 烏軍豹2坦克傳戰損

退役美軍陸戰隊上校、戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，這支戰甲車縱隊遭砲擊直接命中。

當地俄軍指揮官羅曼楚克（Alexander Romanchuk）8日告訴媒體，烏軍已損失包含3輛豹2在內的30多輛坦克，但華郵無法核實他的說法。

西方國家已提供價值數十億美元武器強化烏軍進攻所需的機動和火力，包括西方坦克和其他裝甲車。烏克蘭此前組建12個新作戰旅，盟國快速為其中9個旅提供齊全裝備與訓練，用以投入反攻。

紐時指出，若烏克蘭無法突破雷區、反戰車壕密布的俄國防線，西方對繼續武裝烏軍的支持力道恐減弱，從而基輔將面臨與莫斯科談判止戰的壓力。