國民黨台北市議員鍾沛君昨(8日)揭發曾遭朱學恒「抱住強吻」震驚網友，也引來許多名人發表感想，作家吳淡如昨晚轉發鍾沛君的貼文坦言嚇到，不禁想反問我們的世界到底怎麼了，但她轉念一想其實不是「最近」，只是這類事情被壓抑已久，「社會從來不缺黑暗面。從正面來看，必須讚美這些暗黑事件中揭發者的勇氣。」

鍾沛君昨發文表示，這周一在錄影時被問到對性騷擾事件的看法，她當下腦袋空白，因為10個月前曾對她有不禮貌舉動的人，正坐在她身邊不到一公尺的地方，對方「若無其事」地看著一切，還發言痛批加害人，鍾沛君內心憤怒想問：「他怎麼敢？他怎麼好意思？」，並點名該人就是朱學恒，而朱學恒隨即也在臉書承認並道歉，可見這股Me Too風波在國內越燒越廣。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

見此，吳淡如表示深夜才看到鍾沛君的新聞、幼兒園的新聞，震驚的同時也好奇「世界到底怎麼了」，「大人集體餵完全沒有抵抗力的小小孩吃禁藥？不斷騷擾女性的基層員工只記申誡，沒人敢拿他怎麼樣？習慣性騷擾者無懼無畏的賺通告大聲斥責性騷擾？」一開始懷疑怎麼這陣子這麼不平靜，但後來才想到，或許不是「最近」，而是這股風暴被「沈痾已久」。

吳淡如忍不住想問，為何加害者總能這麼老神在在，似乎什麼事都沒發生？「是本領太強還是背景太強？」她認為這社會的黑暗面自始自終都存在，而我們從正面來看，必須感謝這些揭發者的勇氣，不僅要面對排山倒海的聲浪或懷疑，還可能得一再揭露自己的傷疤，但也就是他們的勇氣，「我們的未來才能站在陽光照得到的地方」，網友則回應：「很多有社經地位的男性，其實都有這種披著正義的偽君子，話喊的比任何人都強，實則是加害者⋯⋯敗類，電視劇演的劇情有些事情都在反應社會的真實情況」、「真的有上帝嗎？當上帝看到這些人在做壞事的時候，為什麼不直接一道雷把那些壞人劈死？」、「台灣的社會風氣尤其是政治，做錯事一昧的護航找藉口解脫帶風向，把錯事講的合理化，永遠檢討別人，感覺在比誰錯的比較少，但真正解決的是事情的根本，而不是想儘辦法脫罪」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。