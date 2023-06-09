台師大心測中心今天公布今年國中會考成績。（林志成攝）

台師大心測中心今公布今年國中教育會考成績，今年得5A的考生占9.34％，是10年最高；得5C的占6.27％，是10年來最低；同時，今年寫作測驗得6級分僅971人，首度跌到1000人以下，是10年來最少。

考生成績方面，今年5學科得5A的有1萬8207人、占9.34％，和去年1萬6065人、占8.39％相較，提高了；至於得5C的人數，則有1萬2226人、占6.27％，相較去年的1萬3170人、占6.88％下降。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年得5A的比例是10年最高、得5C人數是10年來最低。

不過如果考慮5個學科加上作文測驗，今年得5A6級分的人有530人、占0.27％，與去年的939人、占0.49％相較，人數和比率均僅去年的55％。今年得5A6級分人數大降，主要是寫作測驗比較難寫所致。

今年寫作測驗得6級分的僅971人，是10年來最少。今年寫作測驗是開放題型，提供電影類型排行榜，請考生寫出看法。寫作測驗閱卷主持人、弘光科大副教授楊棠秋表示，考生要先形成寫作意識後才能進行發揮，但從閱卷過程發現，考生比較缺思辨能力，因此難以得高分。

曾芬蘭則說，寫作測驗是20年來首度採用這種開放題型，給學生更大的自由度來發揮，也希望引導學校教學。台師大心測中心對於寫作測驗設定了5大出題類型，明年會考哪一種，目前不知道。

曾芬蘭表示，從103年至112年這10年來，國文、英語及數學科得A的的比例，增加幅度均超過6個百分點；社會與自然科得A的比例，分別增加3.5、2.8個百分點。

曾芬蘭指出，最近10年來，數學與社會科得C的比例均降低約7.4個百分扁，國文、英語及自然科得C的比例分別降低4.6、4.7及4.2個百分點。

112年全國15個就學區皆採用國中教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過1／3。為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「112年度國中畢業生適性入學宣導網站」)，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊，考生可上網查詢。