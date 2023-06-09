新北市板橋區某幼兒園上月爆出教師餵藥案，孩童體內存有「巴比妥」及「苯二氮平類」兩樣藥物，風波持續擴大，多名孩童也被驗出體內有殘留物，對此，民眾黨立委吳欣盈表示，令人質疑國家整體教育托兒制度，是否可以信任？難道要讓小朋友定期驗尿或檢驗頭髮，才能保護小朋友的權益嗎？
民眾黨立委賴香伶指出，新北市幼兒園教師餵食學童含三級毒品的「彩虹藥水」，然而新北市政府反應慢半拍，整起案件從爆發到採檢擱置20多天，無法及時將傷害降到最低，希望從市長到行政單位都能痛定思痛，檢調更要積極介入，給家長與社會一個交代，千萬不能船過水無痕。
民眾黨立委張其祿直言，新北市政府螺絲掉滿地，不只小孩，也沒照顧好長輩，前陣子中和也發生弱勢家庭三死悲劇，還有17歲少年拿槍掃射，哪有好好做事情？人民求的是安居樂業，幼有所長、老有所終，但新北市政府完全沒做到。
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