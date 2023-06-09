台中5億高中生命案，家屬委託法醫高大成勘驗遺體及現場。（資料照片）

台中5億高中生命案，家屬委託法醫高大成勘驗遺體及現場。（資料照片）

台中5億高中生命案，檢方依解剖鑑定報告認定，符合「高處墜落」，初步研判先撞擊大樓外牆突出平台、樹枝後落地。家屬委任律師許哲維今天強調，全案關鍵在於「生前」或「死後」墜樓，提出「死後墜樓」跡證，包括，「生前墜樓」因人體自我防衛反應，常以手、腳部位先撞擊，但若背部先撞擊，為何脊椎未受傷、斷裂，且總出血量僅800cc等都是疑似「死後墜樓」。

中檢在6月6日依據法醫研究所解剖鑑定報告表示，死亡原因符合「高處墜落」，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡，檢驗常見毒物千餘種，並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應

對此，許哲維表示，全案關鍵在於「生前」或「死後」墜樓，一般而言，人體在有意識墜樓時，會出現自我防衛反應，由手、腳部位先發聲撞擊。鑑定報告認定，賴男是背部先撞擊天台，但背部受強力撞擊卻未造成脊椎受傷或斷裂；墜地後僅肋骨骨折、血胸、胸腹內臟器破裂、出血，也相當可疑。

許哲維強調，不管高樓或低樓層墜樓，一般生前墜樓時，因為人體心臟仍跳動持續運作，會造成大量出血，出血量至少3000cc以上，但賴男遺體的總出血量僅800cc，研判墜樓時心臟恐已停止跳動及運作，撞擊造成傷害，僅會緩慢流血。

擁有市價逾5億房產的賴姓高中生，今年5月4日與夏男登記結婚後自夏家10樓墜樓身亡，賴母委任律師控告夏家父子謀財害命。

家屬委託法醫高大成勘驗遺體及現場後，陸續提出「下毒」；高處墜樓大多造成頭顱破裂、開放骨折，根據依拋物線原理，不太可能倒臥在近建物處，且大樓低樓層外牆有突出平台，若自10樓墜樓應先撞擊平台再落地，懷疑是低樓層「被墜樓」；右手4個「針孔」、頸部勒痕、背部有8條開放性傷口等諸多疑點，引發社會譁然、議論紛紛。

檢警調查，現場並無明顯打鬥跡象，夏男身上無可疑明顯傷痕，賴及夏男雙手的指甲，經採集皮屑比對，各均未檢出他人DNA型別；案發地10樓陽台欄杆，發現疑似雙手抓握痕跡，欄杆外平台有疑似腳踩踏痕跡，下方即為賴男相對倒臥位置。

檢方研判，可能是賴男攀爬至陽台外側留下，且墜落軌跡是先撞擊突出平台、再撞樹枝後落地；至於針孔部分，初步認為是救護及醫療人員所為。

檢方日前傳訊賴母出庭調查，許哲維訊後受訪表示，「墜樓」的理由與內容矛盾，例如，顱內及四肢的長骨都沒有骨折，與一般自10樓墜樓的想像不同。檢方昨天再度傳訊賴母及護理師調查，據了解，針對急救及救護時用針進行了解。