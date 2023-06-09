豐采520建案豐邑公司補充道路搶險、監測計畫及第3方專業單位認證核可，經新竹縣政府審核通過後，10日起將展開1個月的搶險施工。施工日起每3天縣府都將會同兩名專家學者稽查，下周首次稽查將邀台大團隊現勘。至於莊敬六街道路坍塌的原因調查，目前豐邑公司已依據搶險計畫委託第3方公正單位鑑定中。

工務處指出，此次審核通過的一個月搶險計畫，內容包含地下室東北區基礎工程、東南區及西南區周邊開挖及基礎工程、道路搶險計畫、監測計畫，與緊急應變措施等。

在地下室搶險施工部分，豐邑公司已按專案小組要求，將這1個月內所有施工項目和詳細日期逐一列進計畫中，讓施工資訊透明化，同時施工期間每日公告施工細項，讓縣府專案小組與民眾皆能檢視。

在道路搶險部分，將根據透地雷達監測結果，發現有鬆軟情況時申請許可開挖，並會同縣府、市公所、里辦公室共同檢視，並由專案小組委員現勘後，以混擬土CLSM回填、鋼筋網補強等方式修復，同時增加鬆散區透地雷達測線密度，監測是否擴大。目前針對莊敬六街與勝利二路共4處道路疑似鬆散區域，向市公所申請開挖確認中。

監測計畫方面，壁體外傾斜管觀測、水位監測井、道路沉陷觀測、鄰房傾斜計均每周監測3次，透地雷達則為每10天1次。每項監測若出現數據異常，將即刻處理改善或暫停開挖、調查原因。

莊敬六街道路坍塌的原因調查，目前豐邑公司已依據搶險計畫委託第3方公正單位鑑定中，縣府將確實監督在期限內提供鑑定報告，並由專案小組審視，再請台大團隊協助審查和把關。

至於沈陷區域道路路面修復部分，豐邑公司會提出申請鋪路，待核可後即能對路面AC鋪設修復。同時豐邑已委託第3方公正單位對大有可為社區展開安全鑑定。由於現在居民最關心的是下階段搶險的進行，豐邑也會主動說明，施工過程資訊一切公開透明。