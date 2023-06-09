北京不斷向外商釋放擴大開放訊號同時，似乎也在不斷收緊相關審查機制。《華爾街日報》報導，中國網信辦目前正在擬議相關規定，蘋果AirDrop和類似文件共享程式可能面臨更嚴格的控制；甚至規定，中國政府可以國安為由，要求運營商交出用戶相關身分資料。

報導指出，中國官方發布的擬議規定針對的是，可在沒有聯上網路情況下向附近的多個設備即時發送文件、圖像和其他數據的無線技術。相關規定僅以中文發布，沒有點名AirDrop或其本地競爭對手。

報導稱，具有輿論屬性或社會動員能力的新技術、新應用、新功能，應當按照大陸官方有關規定開展安全評估。中國國家網信辦稱，文件共享服務的使用者也必須向服務提供者註冊其身分的詳細資訊。該規定草案向社會公開徵求意見，截止時間為7月6日。

據了解，中國國家網信辦7日發布關於《近距離自組網資訊服務管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知；而意見回覆日期正是訂在7月6日。

報導還稱，上海大邦律師事務所(DeBund Law Offices)高級合夥人游雲庭說，根據擬議的規則，如果大陸政府以安全為由提出要求，運營商可能必須交出使用這些服務發送資訊的用戶的電話號碼、身分資訊或其他資訊。

該規定草案要求，近距離網路供應商必須保存有關記錄，發現任何違法或有害資訊須向中國網信辦等有關主管部門報告，但並未具體說明何為違法或有害資訊。

新規定甚至還將要求科技公司將「關閉接收」作為文件共享功能的預設設置。快照預覽或縮略圖功能也必須被預設為不可用，除非用戶選擇啟用。這些措施旨在解決對濫用文件共享服務的擔憂，其中包括對露骨或敏感內容進行的未經授權或意外的分享。

蘋果執行長庫克今年3月甫赴中國參加論壇，強調將繼續投資中國市場，並會見中國商務部長王文濤。報導稱，根據研調機構Counterpoint Research的數據，蘋果公司iPhone今年第一季度在中國的市場分額約為20％。與此同時，蘋果公司電子設備的最大製造中心也設在中國，該公司極度仰賴中國本地的供應鏈。