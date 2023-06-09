台中名店「宮原眼科」要進駐台南了！近期傳出宮原眼科將以「赤崁東街宿舍」為基地，在台南打造全新門市「明治町冰淇淋」，消息一出讓許多台南人都非常期待，未來喜歡宮原眼科冰淇淋和甜點的台南人及南部人們，不用大老遠跑到台中也能嚐到一樣的好味道，並且還能感受日式建築的風情。

宮原眼科要到台南了！將打造新門市「明治町冰淇淋」

「宮原眼科來台南了。」臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」於昨（7）日發布貼文，宣告以「宮原眼科」、「第四信用合作社」建立起知名度的日出集團將於今年在台南開設冰淇淋店。位在台南的全新門市會以「明治町冰淇淋」命名，並且選擇台南市的歷史建築「赤東街宿舍」做為店面。日出集團將重新對這棟歷史超過替年的老屋進行修繕，打造出保留住昔日風華的全新空間。

「宮原眼科」建築建於西元1920年前後，並在1927年由日本眼科博士宮原武熊做為診所啟用，是當時台中規模最大的眼科診所。後來宮原眼科在1945年日本戰敗後成為台中衛生院，又在時代遷移下逐漸荒廢，在九二一大地震後成為一座廢墟。日出集團耗時一年半，在建築師們和古蹟修復博士的共同努力下，讓具有現代美感又保有歲月風貌的「宮原眼科」就此誕生。

除了宮原眼科外，「第四信用合作社」也是由老宅改造而成，日出集團以「老屋重生」的概念交出令人驚豔的作品，也成功讓原本荒廢的建築轉型成為打卡名店，除了賦予老建築新生命外，也讓前往消費的民眾能夠透過空間了解過去的歷史。由於宮原眼科和第四信用合作社的成功，許多人都非常期待日出集團會將赤東街宿舍塑造成什麼樣的新場域。

網路討論度直線飆升！「明治町冰淇淋」成熱門話題

台南式在貼文中提到，日治時期的赤崁東街宿舍就是位於「明治町」，也因此日出集團以「明治町冰淇淋」命名。原先被登錄為「白金町日式宿舍」的這棟建築，在經過考究後發現當初宿舍應該是位於明治町而非白金町，後續為了便於辨認改為「赤東街宿舍」。該建築於2019年開始修復工程，並且在2022年完工，之後文化局招商委外營運，確定由日出集團的「明治町冰淇淋」進駐此處。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「宮原眼科」近一週的網路聲量，於6月6日到6月7日間直線飆升，並且於7的到達最高峰，可以看出宮原眼科在6日至7日間有不少網路討論；此外，在「宮原眼科」近一週的探索概念中也可以發現，佔比最大的為「明治町冰淇淋」，顯見近日有關宮原眼科的網路討論中有許多關於台南新門市的話題。

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2023年06月01日至2023年06月07日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『宮原眼科』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。