台灣樂壇人才輩出，不管是主流歌手、偶像團體還是獨立樂團，富有才華的創作者們齊聚一堂為我們帶來一首又一首精彩的音樂作品，在舞臺上綻放屬於他們的光芒。尤其近年來選秀節目及網路音樂平台興盛，具有實力的音樂人再也不怕沒有機會讓世界認識他們，更有許多從網路發跡的歌手、樂團十分受到年輕人歡迎，紛紛登上各大校園演唱會或是音樂祭。知名電玩遊戲《新楓之谷》更以「新楓之谷，挺你的夢」計畫，打造全台大專院校音樂、舞蹈社團的圓夢舞台，透過主辦成發與藝人合作拍攝MV的方式，以行動力挺年輕學生玩家的夢想，甚至有機會站上10月的楓潮音樂節舞台表演。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出年齡25歲以下，近一年在大學生論壇Dcard上討論度最高的台灣新世代歌手TOP 10，一起來看看有誰上榜吧！

NO.10 Green Father 比杰

以為是個諧星，沒想到實力超堅強！「肌肉棒子」Green Father比杰在嘻哈選秀綜藝節目《大嘻哈時代2》中是相當吸睛、有記憶點的選手之一，雖然搞笑人設相當奇特，但也憑藉著優異表現得到矚目，先前也曾登上《網路溫度計》「《大嘻哈時代THE RAPPERS》第二季 十大話題選手冠軍是他」榜單，不少網友表示「一開始覺得比杰很鬧，但看到後面覺得越來越有料」、「比杰真的ㄉ，他的諧音梗好猛」、「整體下來最愛比杰」。

No.9 小卡比

「大家好我是小卡比AKA龍之谷的風之驕子AKA北投周興哲AKA大支年輕版...」曾連續參加過兩屆《大嘻哈時代》的「饒舌綜藝咖」小卡比，在第二季賽事中表現超進化，一路過關斬將，以《安泰swaq 》、《Rich karbi freestyle》等作品再度證明實力、闖進總冠軍賽。精彩演出得到Dcard網友大力讚賞，「小卡比這季狀態太好了，押韻工整、punchline滿滿、聲音有穿透力」、「上一季還是小卡比，這一季是卡比獸」、「小卡比才是punchline 製造機」。

No.8 李芷婷

2018年踢館《聲林之王》，後又參加《中國好聲音》一夕爆紅的李芷婷，嗓音宏亮又有辨識度極具個人魅力，成為台灣樂壇中備受期待的新世代歌手之一！

雖然2020年發行專輯沒有入圍金曲最佳新人，讓她一度沮喪地表示不願再當歌手。不過後來迅速振作，將事業觸角延伸至實況圈當起直播主，更參與運動實境節目《全明星運動會》第3季，展現音樂方面以外的魅力。許多粉絲也為她加油打氣，「想跟李芷婷說，你唱歌很好聽我很喜歡唷」、「希望她能繼續開心唱歌」。

No.7 Gummy B

新世代饒舌歌手再+1！在選秀節目《大嘻哈時代2》以《石橋》和《敦化南路》等歌曲唱進觀眾心裡的Gummy B，除了歌手還兼任編曲家、音樂製作人等身份，創作才華不容小覷，是台饒圈中潛力十足的新星。

不僅得到評審迪拉胖、陳星翰、熊仔大力稱讚，也圈了一票死忠粉絲「我自己很喜歡Gummy B，就算他真的拿出不少舊歌，他還是加了很多巧思，表演也都很頂」、「我最喜歡阿夫，結果冠軍賽Gummy B的表演我最享受」、「Gummy B 真的就是巨星」。

NO.6 REX

從小在深圳、煙台、東北長大的REX，15歲起便開始學習創作、填詞，擁有驚人音樂天賦，被喻為「天才型音樂家」。在《大嘻哈時代2》初試啼聲便一鳴驚人，特殊「喘息」唱腔引起網友們熱議，聲線獨特、有磁性又具有爆發力的他，也數度被其他參賽者選為「最不想遇到的對手」。

不過唱功和創作實力都相當深厚的他，其實還只是個18歲的少年，讓許多網友驚訝「rex真的怪物新人欸好扯」、「Rex 曲及聲音不錯，的確炸， 但不看歌詞不知道他在唱什麼」。

No.5 VERA

原為選秀節目《原子少年》的組合「金星」，在比賽結束後集結Nelson、藍弟（藍子桓）、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比（林子祐）6位成員，組成偶像團體「VERA」，團名結合「Venus金星」與「ERA時代」，象徵開創屬於VERA的新時代。

2022年，他們透過群眾募資計畫成功獲得725萬元的出道基金，正式在2023年3月發行首張專輯《Venus ERA》。穩健的舞台表現更讓粉絲忍不住驚嘆「VERA的舞台太耀眼、太強大了」、「真的覺得今年跨年原子出道團中，最穩的就是VERA 」。

No.4 阿跨面

「他叫做風光少年兄，拚死活讓所有人都記住他名！」年僅21歲的「嘻哈茄子蛋」阿跨面不但在《大嘻哈時代2》一舉奪得冠軍獎盃，也成功用這首歌詞讓所有歌迷都記住他的名字！擅長用道地台語創作的他，除了貼切唱出許多台灣囡仔的心聲，同時也在向年輕世代推廣台語獨有的優美與內涵。

此外，阿跨面也有多首歌曲登上《網路溫度計》「《大嘻哈時代2》十大熱門歌曲」，可見他的音樂實力真的得到觀眾們的高度認可，「阿跨面太屌了吧」、「嘻哈界的伍佰」、「台語饒舌天花板」」、「完全顛覆我對台語的刻板印象」。

No.3 AcQUA源少年

搶先《原子少年》冠軍組合「天王星」，擁有大批忠實支持者的「水星」成員黃莑茗、林毓家、盧佾暘、李秉諭（貢丸）、須弘道，合體以新團名「AcQUA源少年」出道。「AcQUA」源自於義大利文的水、「AC」則有交流電的意思，因此也代表水與電的結合，象徵這群男孩隨時充滿對舞台及表演的能量。

平均年齡僅18歲的他們，用獨有的青春魅力和唱跳實力圈粉無數，成為新世代的指標偶像「看他們一路走到現在真的感到好欣慰，AcQUA源少年請走花路期待你們被更多人看見」、「姊姊會努力賺錢支持AcQUA的」。

No.2 FEniX

聚是一團火，散是滿天星！這句話用來形容FEniX再適合不過了，原為《原子少年》「火星」的夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、徐彭臒及李承隆，各自擁有舞蹈、創作等個人才華，於比賽結束後帶著無法被澆熄的熱情，重新聚首蛻變為不死鳥，再次登上舞台閃耀屬於他們的光芒。如同團名概念，「FEniX」不只代表鳳凰（Phoenix），其中「ni」也有代表小人物的含義，象徵5位各有魅力的男孩們，聚在一起就是稱霸舞台的烈焰鳳凰，讓網友盛讚「FEniX 現場好穩，vocal跟跳舞都在線」、「FEniX的新歌出來，歌曲質量有打到我」。

No.1 Ozone

說到台灣近年來最炙手可熱的樂壇新星，自實境選秀節目《原子少年》出道的人氣組合「Ozone」絕對是年輕人討論度爆棚的偶像團體之一。幾位成員在《原子少年》人氣票選中挾帶粉絲的高度支持，從眾多參賽者中脫穎而出，成功出道，團員包括「性感教科書」周子翔、「結尾妖精」林佳辰、周祖安、黃文廷、林煥鈞以及李哲言。人氣火爆的他們，不僅演出邀約不斷、廣告代言滿滿，同時也入圍2023HITO流行音樂獎「HITO最受歡迎新人」和「HITO最受歡迎組合」，顯見他們在年輕世代中的地位和影響力，「現場看覺得OZONE表現真的有驚艷到」、「表演氣勢蠻強」。

不只以上這些歌壇新星席捲台灣樂壇，其實也有許多富有才華的潛力人才就存在在你我身邊，像是各個大專院校的音樂、舞蹈社團都孕育出相當多明日之星。想要讓你的才能被看見嗎？除了參加競賽、上傳作品至相關平台，「新楓之谷，挺你的夢」計畫也提供年輕學子們一個圓夢舞台，像是六月份的假日將會舉辦北、中、南舞蹈社團的成發，後續也會釋出與藝人合作的MV作品、10月楓潮音樂節等資訊，想知道有哪些社團、歌手或樂團會出現的話，就千萬別錯過活動網頁，並持續關注新楓之谷Instagram唷！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年5月23日至2023年5月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新世代歌手／團體』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統