國民黨台北市議員鍾沛君於8日晚間指控宅神朱學恒強行對她摟抱、索吻，同時附上朱的切結書；對此，朱學恒承認犯錯，今宣布「無限期停止公眾活動」。星座專家唐綺陽昨轉發鍾沛君的爆料文，除了公開譴責朱學恒，也拋出疑問句「是不是有某些人暗中吸毒也快要被爆出來呢？」勾起網友的好奇心。

鍾沛君8日晚間在臉書指控朱學恒於去年8月6日的聚餐中，趁機抱住她強吻，還脫口「反正妳明天也不會記得」；鍾沛君回憶當時震驚到整個人僵在座位，朱學恒又走回來親她，立馬起身說要離去，想不到朱學恒竟然笑著回：「我剛叫的Uber也到了！」毫無悔意的態度讓鍾沛君又氣又恐懼。事隔不久，朱學恒在臉書道歉：「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」今也宣布無限期停止公眾活動。

唐綺陽8日晚間轉發鍾沛君的貼文，寫道：「讓我們支撐你，成為所有受害者的翁文芳！」同時用占星的角度看待該事件，「讓所有的業力都引爆吧」、「土星只是停滯而已」、「正式逆行會更精彩」並附上15個憤怒、火和爆炸的表情貼圖，傳達內心的怒氣。

眼見網友提出「還有板橋幼兒園餵毒事件」，唐綺陽回覆：「對，所有原本看不見的事，都要被看見了。」此外，唐綺陽也在留言區PO朱學恒在節目暢談性騷議題的截圖，痛斥「太噁心」。值得注意的是，唐綺陽罵完朱學恒後，拋出疑問句「是不是有某些人暗中吸毒也快要被爆出來呢？」讓網友聞到一股八卦味，紛紛留言：「有掛，卡」、「這是什麼？我沒有follow到」、「支持，亂源都該被爆出來」，也有其他網友解釋唐綺陽指的可能是幼兒園餵毒事件。

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