台南市國民黨議員蔡育輝4日喬遷服務處，廣發邀請函向台南市政府各局處首長要求惠賜設備及用品，昨天遭綠營議員抨擊根本是巧立名目索禮，還形容他是「蔡府千歲」，蔡育輝昨天強調，彼此是禮尚往來，但他今天已決定將禮品全數退回，「本來是良性互動，卻被汙名化，真是有理說不清。」

蔡育輝表示，他當議員以來，向來跟官員相處融洽，互動也很好，喬遷服務處請大家送禮品，原是府會之間與官員良性互動，現在卻被汙名化，經與服務團隊、家人討論後，他決定，今天就會將這些禮品全數退回，包括冰箱、冷氣、風扇、咖啡機等。

不過，由於部分禮品已開封使用，他說，也會以同等價值的禮券形式，退給送禮的人。他也提到，自己向來都會送官員當季的水果、咖啡等，一方面幫農友促銷台南在地農產品，一方面也是幫大家打氣，服務處喬遷發邀請函，大家禮尚往來，也屬人之常情，但被說成巧立名目、向公務員強索禮品，違背他的本意。