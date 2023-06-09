國慶籌備委員會祕書長花敬群表示，國慶籌備委員會就焰火「施放場地」、「觀賞腹地」、「彈種選擇」等主、客觀條件進行綜合評估後，擇定台中市「梧棲漁港」為最佳施放地點，也在日前率隊拜會盧市長及其市政團隊，並達成共識，讓睽違9年的國慶焰火，再度重返台中，請大家拭目以待。

花敬群表示，國慶焰火是國家重要的慶典，同時具有宣導國家重要政策，展現政府施政成果，並可凝聚國人向心力及聚焦國際關注，考量國慶焰火已經多年未在中部施放，今年在規畫焰火施放地點時，蔡英文總統及國慶籌備委員會主任委員游錫堃都支持在台中市擇定適合的地點施放。

花敬群提到，國慶焰火曾在2002年及2014年時於台中市施放，當時台中市政府團隊非常用心規畫豐富系列活動，包括大型晚會及農特產品與美食攤位等，讓國人留下深刻的印象，廣受好評。

國慶籌備委員會指出，這次國慶焰火活動將與台中市政府共同規畫，在中央與地方齊心合作下，相信必會帶給全體國人全新感受，精彩可期，也誠摯邀請國人逗陣來台中觀賞，共聚這座充滿幸福及活力的城市。