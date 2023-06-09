飛宏自2011年開始布局電動載具能源供應市場，並於2014年成功開發出第一支充電樁，歷經在大陸充電樁市場慘賠，轉向門檻較高歐美等非大陸市場，近12年努力，於2022年迎來美好的果實，由飛宏電動車能源事業群分拆成立馳諾瓦科技(Zerova)，2022年就交出全年營收18.78億元、年增4.88倍的佳績，在歐美各國積極建置充電樁下，今年業績更展現強勁成長力道，成為飛宏營收與獲利增長的重要引擎。

受惠於充電樁佈局開始收割，以及整併生產基地、優化產品與客戶組合、簡化組織架構來重組電源業務，以降低成本並提高利潤率努力開始顯現，飛宏無畏全球總經大環境不佳，111年營業收入為140.17億元，年增約14.1%，稅後盈餘為7130萬元，遠優於110年稅後淨損3.12億元，由虧轉盈，每股盈餘為0.19元。

飛宏今年第1季營業淨利達8101萬元、稅後盈餘4377萬元，每股盈餘為0.12元，累計前5月合併營收為37.38億元，年減5.83%，根據飛宏公布財報，馳諾瓦第1季營收達8.37億元，已做到去年營收的45%，單季營業淨利為1.15億元，今年馳諾瓦充電樁營收較去年倍增目標可望輕鬆達陣。

為因應充電樁業務發展需求，飛宏進行台南二廠、三廠擴建工程，目前二廠正在進行工廠驗收，已拿到使用執照並進駐設備，預計6月到7月開始試產，飛宏表示，台南廠將以生產DC充電樁為主，並設1條AC產線，東莞廠除電源產品供應大陸市場客戶，亦有AC/DC充電樁產線，越南廠以生產AC產品為主，日本廠區則是生產AC產品並搭配少量DC產品。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為林中民、冠峰投資有限公司代表人林洋宏、冠峰投資有限公司代表人蔣為峰、林飛宏、臺灣水泥公司代表人于明仁，3席新任獨立董事為洪裕原、傅祖聲、吳中書。