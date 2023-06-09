通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）和特斯拉執行長馬斯克在Twitter Spaces活動上宣布這項協議。投資人給予正面評價，通用汽車周四盤後漲近3%，特斯拉盤後更大漲近10%。

美國前三大電動車製造商相互結盟，在商業和公共政策上具有重大意義。

目前在北美地區，電動車充電頭主要分為兩大系統，分別是特斯拉專有的「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS），以及其他電動車製造商採用的「組合充電系統」（combined charging system,CCS）。

通用汽車宣布明年起通用電動車車主可以在北美使用12,000個特斯拉的快速充電器，自2025年起，自家電動車將配備基於特斯拉NACS標準的充電槍。

根據拜登政府提出的獎勵方案，如果要為在主要幹道上裝設新充電站請領聯邦補貼，那麼採用「組合充電系統」標準是請領的條件之一。

特斯拉、福特和通用結盟形同向白宮的政策方向下戰帖。但美國交通部長Pete Buttigieg上個月在福特與特斯拉達成合作協議後曾表示，電動車產業終將彙整在一個系統上，不過，充電器將允許混合使用。

特斯拉、通用和福特合計占目前美國電動車銷量約7成左右。通用汽車執行長巴拉表示，與特斯拉的合作協議可以讓通用省下約4億美元。

●特斯拉、通用、福特結盟 誰有利？誰吃虧？

從消費者觀點來看，與這兩大底特律車廠結盟似乎是特斯拉取得的一大勝利。

根據美國能源部的數據，在美國和加拿大所有快速充電站中，特斯拉的超充站（Tesla Superchargers）約占60%。《消費者報告》（Consumer Reports）資深政策分析師Chris Harto表示，這真的很龐大，我可以預見這將形成一種「滾雪球效應」，越來越多汽車製造商將加入並轉向特斯拉的充電系統。

對通用和福特來說，與特斯立結盟比較像是一場豪賭，押注讓他們的客戶使用特斯拉廣大的快速充電網路的好處，會超過其客戶「移情別戀」、在下次購車時改選特斯拉電動車的風險。

特斯拉、通用和福特結盟，勢必讓採用CCS標準的其他汽車製造商和獨立的充電網路業者備感壓力。對於已經在美國設廠生產CCS充電設備的製造商來說，美國轉向特斯拉的標準可能讓他們陷入困境。

美國電動車充電基礎設施公司ChargePoint和EVgo周四盤後股價均重挫6.4。