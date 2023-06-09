去年九合一選舉查察，台東地區檢警調績效優異，檢察總長邢泰釗日前南下台東地檢署嘉勉並聽取策進意見。（最高檢提供）

去年九合一選舉查察，台東地區檢警調績效優異，檢察總長邢泰釗日前南下台東地檢署嘉勉並聽取策進意見，邢泰釗強調，因應2024年總統大選，為有效防制選舉賭盤及境外敵對勢力介入，法務部計畫祭出高額檢舉獎金，其中檢舉選舉賭盤獎金最高500萬元獎金；檢舉境外勢力介入選舉則有1000萬獎金，呼籲民眾踴躍檢舉。

邢泰釗日前參加台東地檢署去年九合一選舉查察工作檢討及策進會議，聽取東檢檢察長柯宜汾因應明年大選選舉查察工作的報告，強調讓國人憑自由意志公正投票，不受外力干擾，是檢警調責任。

他說，去年九合一選舉，台東地檢署共計起訴61人、聲請簡易判決處刑1人、緩起訴14人、職權不起訴37人、提起當選無效之訴8人，相較4年前九合一選舉增加近6倍。另台東縣警察局佈雷引爆率為百分之22；台東縣調查站佈雷引爆率百分之71，台東專勤隊佈雷引爆率百分之46，在整體佈雷運用收到一定成效，使得查賄效能有所提升。

邢泰釗在會中指示與會檢調人員，因明年的正副總統暨立法委員選舉查察，牽涉到國際及及兩岸政治，敵對勢力可能會透過認知作戰（不實訊息）、選舉賭盤或財物賄選等方式來介入選舉，檢警調須共同維持選舉秩序，使國人能完全依其自由意志投給心中理想人選，不受外在勢力不當的干擾及影響。

雲林地檢署檢察長戴文亮指出，考量中央選舉與地方選舉差異性，以及目前可能的競選態勢，選舉賭盤可能利用現有職棒簽賭及傳統六合彩通路，以高額賭金賭輸贏或讓票方式開盤，各地收單交予中大盤，甚且輸贏之部分資金由境外介入，並視賭盤及資金狀況適時封盤，藉此影響選情。

邢泰釗指示與會人員，選舉賭盤對選舉的影響甚至大於個別賄選買票，一定要予以重視及防範，提供高額檢舉獎金後，每個賭客都可能去檢舉，莊家心裡就會產生壓力，使選舉賭盤難以坐大，產生遏止的效果。