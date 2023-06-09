標準局指出該6家法人機構目前可提供查證服務的產業類別包含：「非再生能源」、「能源輸配」、「食品製造業」、「紡織」、「金屬及基本金屬製造業」、「電子零組件製造業」、「電力設備製造」、「機械設備製造」、「倉儲業」及「服務業及以辦公室型態為基礎之產業」等10類，有需求之廠商可逕聯繫上述機構諮詢。

標準局表示新增6家法人機構查證能力，以擴大現有能量，策略上是以國內法規強制規定須查證的服務為優先，如環保署納管事業單位應於每年8月底前完成盤查登錄，及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」分階段要求於113年起陸續完成查證。

標準局目前正蒐集國外主管機關於今年10月1日開始試行的碳邊境調整機制（CBAM），研析納管商品所提報碳含量應查證事項，以滿足出口廠商符合115年正式課徵碳稅之要求。

為滿足2050淨零策略，標準局將持續發展專案層級溫室氣體排放減量或移除確證與查證，及碳中和查證，逐步協助企業共同邁向永續轉型。