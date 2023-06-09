儘管美國經濟展現韌性，但在通膨頑強及借貸成本高的環境下，投資人對衰退發生的隱憂揮之不去。經濟會放緩到何種程度難有定論，很多人擔心在私人信貸或不動產等領域，還未完全體現升息的衝擊。
沃爾德倫表示，他不敢斬釘截鐵說高盛還要裁員，但重申他們的經營一向小心嚴謹。5月有消息傳出高盛未來幾周將裁撤近250個職務，該華爾街巨頭1月裁員3,200人，是2008年金融危機以來最多。
他還提到客戶的風險胃口減低，歸咎於通膨與地緣政治，他指的是俄烏戰爭和中美關係。
高盛總裁沃爾德倫（John Waldron）8日警告，企業主管仍趨於保守謹慎下，資本市場與融資環境面臨更艱困的局面，高盛已有迎接經濟有段時期陷入成長停滯、高通膨的準備，他稱之為「迷你停滯性通膨情境」（mini-stagflation scenario）。
儘管美國經濟展現韌性，但在通膨頑強及借貸成本高的環境下，投資人對衰退發生的隱憂揮之不去。經濟會放緩到何種程度難有定論，很多人擔心在私人信貸或不動產等領域，還未完全體現升息的衝擊。
沃爾德倫表示，他不敢斬釘截鐵說高盛還要裁員，但重申他們的經營一向小心嚴謹。5月有消息傳出高盛未來幾周將裁撤近250個職務，該華爾街巨頭1月裁員3,200人，是2008年金融危機以來最多。
他還提到客戶的風險胃口減低，歸咎於通膨與地緣政治，他指的是俄烏戰爭和中美關係。
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