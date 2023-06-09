正隆（1904）今（9）日舉行股東常會，董座鄭人銘主持，通過每股配息1.1元。展望下半年，在國際景氣未見明顯復甦下，正隆審慎看待後市發展，但布局腳步不停歇，持續拓展海內外循環據點，規模化再生量能，積極掌握景氣回升後，全球紙包裝需求蓬勃發展契機。

透過深化「全循環經濟」，正隆建立我國廢紙容器循環再生商模、開創全台最大回收紙再生規模，組成造紙首例碳中和聯盟，以再生製造每年減碳達910萬公噸。

正隆總座張清標指出，自2019年啟動「智紙4.0」，正隆已耗資上百億元走向智慧創新，以S.M.A.R.T 五大低碳策略，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力，擴大永續包材產線，全方位布局海內外營運藍圖，擴大回收紙再生規模。

為深化減碳影響力，正隆2022年完成126億元ESG低碳聯貸案簽訂，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線、越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠，以及北越北江紙器已於今年上半年陸續投產，同時於佔地約80公頃的平陽造紙廠規劃五期，展開第三條工紙產線的籌設，目標成為越南首家百萬噸級一貫化國際紙廠，厚植永續競爭力。

據國際瓦楞紙箱包裝協會（ICCA）統計，2022年全球紙箱包裝消費量達2,741.06億平方米，年增0.6％，其中越南全年紙箱包裝消費量累積超過22.6億平方公尺，年增14.4％。

正隆持續以4大科學減碳路徑「改善能源效率、提升再生能源、擴大循環低碳燃料、創新應用負碳技術」邁向2050年碳中和目標。尤其重視能源管理，以超過436件節能專案，減少9,201萬度用電及68,994公噸二氧化碳，更善用造紙產業和各廠區地理特性，於竹北廠設置當時亞洲最大的風力發電機組，引進生質熱電系統，擴大低碳循環綠能燃料應用；並陸續於后里、南部燕巢建置太陽光電，以及發展廢水沼氣綠電，轉廢為能。

其中，正隆大園造紙廠的沼氣發電系統去(2022)年第四季商轉，年發電量達1,900萬度，及全台最大高效能竹北廠年發電量1.26億度生質熱電系統亦也於今年上半年商轉，提升循環綠能、低碳減排的企業永續形象。

為進一步提升綠能競爭能量，台灣后里廠沼氣綠電系統，預計2024年啟用，正隆也通過后里廠投資30億元增設120噸生質能鍋爐，預計2026年啟用，年減碳量達80,000公噸。