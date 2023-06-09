吳映潔（左起）、張立東、炎亞綸、李玉璽、莎莎、姚元浩出發到韓國出外景。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中2》 夥伴們學習製作韓國泡菜。（好看娛樂提供）

庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、李玉璽主持的《嗨！營業中2》明（9日）晚播出第4集，大夥以為是一如往常的錄影，突然在路旁看見熟悉身影，竟然是吳映潔（鬼鬼）來了。接著巴士開往機場，正當大家不知道來機場幹嘛，這時張立東出現，身上還帶著專業伴遊的紅背帶，手上拿著每個人的護照，宣布說：「我們要去韓國。」在此之前，製作單位還跟每位經紀人串通，把藝人護照拿到手，預先訂好去韓國的機票。

鬼鬼跟炎亞綸聽到要去韓國時，開心到抱在一起歡呼 ， 庹宗康說身上沒錢，連信用卡都沒帶，姚元浩則來不及換錢（韓幣） ，莎莎是完全不相信真的要出國，眾人拿到了機票和護照之後，開啟了韓國之旅，庹宗康開心喊：「原來《嗨！營業中》變成旅遊節目了。」

沒想到韓國之旅片刻不得閒，夥伴們努力學習製作泡菜，姚元浩被誇做得很好，後來請韓國老師選出做最差的人，結果老師毫不猶豫指出是庹宗康，庹宗康急忙解釋自己必須彎著腰做泡菜真的是非常痛，沒想到被老師回嗆說：「才做這樣就腰痛？」讓眾人笑得東倒西歪，夥伴們做出結論：「康哥沒有韓國市場。」