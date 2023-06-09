性騷風暴愈演愈烈，行政院長陳建仁今日表示性平三法修法一定會在下個會期一開議就送進立法院；另外新北市長侯友宜昨天為了幼兒園餵毒案二度致歉，陳建仁也直言新北市政府的反應未能如家長及社會期待，期待能亡羊補牢。

陳建仁今日參加第八屆台鐵便當節開幕式，會前接受聯訪，被問到國民黨市議員鍾沛君指控名嘴朱學恒對她性騷擾，朱學恒雖然道歉卻說是喝到斷片失控；MeToo風暴從政治圈擴及媒體及各產業，政院有何看法及作為？

陳建仁表示，沒有人願意看到任何違反性平事件的發生，這不是單一個案，而需要更全面更有系統處理。在蔡總統宣示之後，行政院也通令各部會加強三件很重要工作，第一是做好相關性騷擾指引；第二是建立有效可靠可信任申訴管道；第三是跨部會法規修正。他也表示，性平三法修法一定會在下個會期一開議就送進立法院，希望朝野黨團能支持，避免傷害發生，讓每個人都能受到保護。

至於國民黨籍立委王鴻薇貼文指控核二復活，雖然台電說是氣渦輪機組測試，卻被質疑緊急備用機組，未來難道會加入供電行列嗎？對此陳建仁回應，經濟部昨天已經有詳細說明，這是例行煙道檢測工作，各界不需要以訛傳訛。

此外，新北市長侯友宜昨天為了幼兒園餵毒案二度致歉，對此陳建仁表示，每個孩子都是家裡最珍貴寶貝，這次幼兒園教職員及管理者的違失甚至非法都必須徹底查辦。此前教育部五次通知新北市政府要積極處理，相關問題早一點處理就能早一點減少傷害，但是新北市政府的反應未能如家長及社會期待。現在能做的最重要的就是好好保護孩子，衛福部已經設立專線提供家長通報，這些孩子未來檢測及醫療照顧都能免費給予。

陳建仁強調，任何施政都一定要劍及履及、馬上進行，可以看出新北市政府確實有所延誤，「希望侯市長跟新北市政府都能夠積極亡羊補牢，讓每個孩子快樂成長。」

最後被問到城際通勤月票上路初期，台鐵得走專用通道，尖峰時段可能面臨壅塞，何時才能全面通行？陳建仁說，疫後大眾運輸專案北中南三區7月1日開始，這段期間呼籲民眾使用大眾運輸工具，可以避免壅塞、減少污染，大家通勤也能更舒服，過程中也會請交通部更精進安排，讓大家都有便捷又省錢的交通工具。

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