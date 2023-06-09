民進黨新北市議員顏蔚慈（左起）、戴瑋姍、黃淑君今也到場批市府消極處理。（陳慰慈攝）

新北市板橋區私幼餵藥案延燒，新北市政府今舉辦記者會，新北市副市長劉和然率領教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、社會局副局長許秀能、法制局長吳宗憲出席，宣布今起每天上午十點半都會舉辦記者會，說明調查進度，假日則採新聞稿方式說明。針對市府有無行政疏失？劉和然強調，除司法調查，行政調查也同步啟動。

目前總採檢28位學童，有8位驗出有微量苯巴比妥反應，為確保幼兒權益與健康，教育局已廢止該私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。

張明文說明案件時序表示，5月15日接獲教保人員疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關5月18日到園搜索。

因每一位家長想法不同，採檢須尊重家長意願。有家長反應想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗。

6月1日起配合司法偵辦進度，教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案。6月5日衛生局安排醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長檢驗意願，共16位同意採檢；6月8日新北市私立幼兒園疑似餵藥事件一對一專業諮詢服務。

張明文強調，安置是教育局責任，現還有42名幼童，其中12名安置到同集團另一間幼兒園，教育局提供每天免費交通專車接送；12名到其他園所；12名希望給他時間考慮，6名沒聯絡上，會持續努力協助家長。

教育局並通知67位家長昨晚召開說明會，有35位家長同意出席，最後有25位家長到場，但有到場家長抱怨，說明會突然改成一對一，教育局長張明文解釋，因涉及隱私，家長認為一對一關懷才能解決問題，教育局採納建議，今晚還有一場一對一說明會。

外界質疑新北市長侯友宜缺席記者會，對此事不關心，新北市副市長劉和然強調，市長非常關心此事，會在不同場合表達看法。

對於教育部5度來電提醒教育局積極處理此案，教育局表示，教育部共打來3次，了解案件處理進度，表達全力支持教育局做法。

民進黨新北市議員戴瑋姍、黃淑君、顏蔚慈今也到場批市府消極處理，要求侯友宜到議會做專案報告，劉和然說，新北市議會裁示13日將在議會進行專案報告說明，屆時一定會有一位副市長出席。