詐騙問題層出不窮，現在連社福團體也受到波及，近期華山基金會正募集端午關懷禮，目標是1320份需46萬2000元，且下周就要發送給獨居長輩，但至今卻僅募到3成經費，比疫情期間還要差，對此，基金會發現募款效率差與詐騙猖獗有關，今年2月起陸續有善心人士表示接到詐騙電話，因而降低捐款意願。

華山基金會屏東縣站長尤賓指出，今年2、3月起至今，陸續有善心人士向他們表示接到詐騙電話，對方稱自己是基金會的人員，接著就說因捐款被設定成定期扣款，所以需要提供資料做取消，對此，部分善心人士雖會提高警覺、不會上當，但也因而對捐款產生資安疑慮，進而降低捐款意願。

尤賓說，詐騙集團的詐騙手法日新月異，不僅對民眾造成很大的困擾，也嚴重影響社福團體的募款效率，以基金會今年截至目前的整體募款來看，比去年同期少募了50萬，這對公益性質的服務運作會產生很大阻礙。

對於防堵詐騙，尤賓說，基金會只能不斷透過粉絲團、官網、簡訊提醒各界善心人士，若接到可疑電話要打165反詐騙電話詢問，或是回撥電話給基金會詢問也可，基金會這邊都有做紀錄與報案處理的動作，同時也會加強資安管理。

尤賓強調，不管是線上還是信用卡捐款，基金會都是透過銀行端處理，所以若是發生捐款疑慮，基金會人員不會主動與善心人士做電話聯繫，一定是由銀行直接處理，且通常不會有錯誤發生。

至於端午節關懷禮至今僅募3成，尤賓不諱言，因下周就要發送給長輩，所以現在情況有點緊急，希望社會大眾可以一起幫忙，關懷禮1份350元，屏東將有1320名獨居長輩受惠，關懷禮中有粽子、麥片、麵條、香皂、口罩、義工手做的香包及兔子鑰匙圈，大家的一份愛心，能讓長輩感受到不一樣的溫暖。

華山基金會為籌關懷禮經費，9日至屏東潮州鎮海星幼兒園舉辦「聚粽一心‧童助老」公益活動，老幼一起包粽初體驗的畫面，格外溫馨。