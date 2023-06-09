18歲女高生深夜開車大迴轉，爆衝開進超商。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市昨天深夜發生自小客車爆衝進超商驚人意外，18歲連姓女夜校生下課後，在22時17分要開車回家，車輛起步後迴轉因不明原因發生爆衝，撞斷超商騎樓梁柱、直衝進店內，撞倒貨物撒落一地，男店員飽受驚嚇，所幸店內並無客人、也無人受傷，經警方酒測，連女無酒精反應，警方調查釐清案情中。

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台中市太平警分局昨天深夜接獲通報，太平區1家鐵皮屋搭建的超商發出車輛衝撞意外。警方調查，連姓高中女夜校生昨天晚間上課將車子停在光德路的超商外停車格，下課後深夜22時17分到場開車，她啟動車輛後，左向大迴轉，車輛不知何故竟爆衝高速衝向超商，先撞斷騎樓的梁柱，再直衝進店內，貨物被撞落一地。

所幸，案發時正值深夜，並無顧客，男店員被突然巨響驚嚇不已，所幸，連女及店員都沒受傷，警方針對連女進行酒測，解測值為0mg／l，至於肇因，警方將進一步釐清，另財物損失待估。