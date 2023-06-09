飛捷5月營收3.49億元，年減39.27%、月增41.40%，創下今年新高，並且睽違七個月再度見到3億元單月營收；前5月營收13.66億元，年減46.91%。飛捷提到，第二季下半季狀況改善，5月營收呈現月增4成，並重返3億元營收，6月營收可望與5月相當、甚至略微成長，不過客戶調整庫存狀況不一，加上終端需求目前未見強勁，市場需求回到中等正常水位，復甦並非一飛沖天。

飛捷也說明，公司持續開發新案源，著墨在歐美市場、餐飲應用，預計今年下半年至明年第一季顯現，公司舉例新的餐飲Panel PC(PPC)歐洲新專案，雖然貢獻營收數字不大，但慢慢累積出貨推疊挹注營運表現。

展望下半年，飛捷認為，雖然第二季客戶陸續下單，較首季狀況好轉，第三季亦可望較第二季佳，但客戶需求保守，訂單能見度尚未明朗，後續狀況仍需持續觀察。

在硬體銷售方面，飛捷持續深化於餐飲、零售、醫療、工業自動化等領域的應用，提供客戶更多元的選擇，飛捷近年亦積極軟體領域，衝刺Non-POS業績，公司目標今年Non-POS業務占比衝破三成，飛捷軟體這塊，手上有十幾個客戶高度進行中，下半年將有商業營收貢獻，飛捷兩家軟體公司，華捷智能持續與美國餐飲店家簽約合作，今年將產生營收，英諾菲精於遠端控硬體機台的軟體服務，將於今年商轉。

飛捷也攻入自主移動機器人(AMR)領域，預計今年下半年將有小量硬體出貨，明年有望發酵顯著。