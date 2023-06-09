耕興指出，在5G+AIoT跨產業智慧連網未來應用場景發展趨勢下，帶領全球各行各業進入智慧物聯新時代，公司長年深耕全球科技產業關鍵無線通訊檢測技術，歷經行動通訊技術2G/3G/4G/5G及區域寬頻技術Wi-Fi 4/5/6/6E/7的世代更迭，多年來進行多次升級轉型及長線佈局，如今已建立足以全面供應全球一線大廠各類5G/網通高階連網終端產品完整測試解決方案的頂尖實驗室，且在無線網通和行動通訊所建構的技術能力、充足產能和國際大廠指定實驗室資格，隨著5G+AIOT各類連網終端裝置已滲透至非消費性電子產品領域如醫療網、工業網、車聯網、商業用、智能家居、垂直場域等應用場景，將可在今年開始逐步貢獻營收成長。

不僅如此，因5G NR、Wi-Fi 6/6E檢測難度較高且複雜，測試費用與單價相對提高，由於耕興在行動通訊連網及無線網通檢測具備包含模組晶片和完整產品的測試能力與豐富的實務經驗，在高階網通產品檢測技術持續保持超前的優勢與競爭力，成為全球歐、美、日、中一線品牌大廠在研發最新5G NR、Wi-Fi 6/6E終端連網裝置時首選的檢測實驗室。此外，目前因Sub 6G 終端市場銷售量成長趨緩，5G晶片廠與終端系統廠於2022年下半年開始轉往5G mmWave毫米波市場發展，目前也收到客戶詢問下一代通訊的檢測訂單需求，耕興也已超前布署相關技術、產能，與相關儀器設備的投資，並善加應用在台灣、中國及美國三地檢測實驗室調度，全力滿足客戶新機款檢測的需求，創造公司長期營運的穩健成長。

耕興看好隨著5G+AIOT智慧連網場景確立，近期的AI浪潮及新一波MR混合實境終端裝置的發表可以看出，即將帶來行動通訊終端裝置的世代交替，正式往次世代應用場景邁進。耕興將持續佈局最新B5G及802.11be Wi-Fi 7的檢測技術升級外，同時積極參與各種5G行動通訊技術標準組織論壇，掌握未來結合無線通訊、5G連網功能及數位技術於一體AIOT終端裝置，帶來的新一波5G+AIOT各類應用場景檢測商機。