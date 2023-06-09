在過去一年中ECB已經升息375基點，但是歐元區經濟活動已經放緩，德國乃至整個歐元區都已陷入冬季衰退。

不過調查顯示，兩個經濟體在第二季會出現反彈，歐元區在今年剩下時間，每個季度都會成長0.2%。物價壓力和通膨預期有所緩和，但還不足以阻止歐洲央行繼續推進其激進的緊縮循環。

根據路透最新調查的59位經濟學家預測，歐洲央行將在6月15日再次將存款利率上調25基點，利率來到3.50%。

在經歷了75基點和50基點的陣痛後，歐洲央行在5月會議上將加息腳步放緩至25基點。

約有4分之3的經濟學家預測，ECB在七月的會議將再次加息25基點，最終利率會達到3.75%峰值，一致於市場預期。

ING的全球主管Carsten Brzeski說，下周會議的25基點升息，看起來已經成定局。

而歐洲央行需要採取更多舉措的一個簡單原因是，通膨的降幅還不夠大。

歐元區上次公布的通膨率為6.1%，仍為ECB目標的3倍，但是已經低於去年10月的峰值10.6%。剔除波動較大的食品和能源價格，核心通膨率，從3月5.7%的高點，至5月僅下滑至5.3%。

德意志銀行經濟學家Mark Wall認為，核心通膨今夏會緩慢地見頂，「我們擔心勞動力市場會趨向吃緊，而且持續工資上漲，意味著核心通膨更有可能高於目標」。