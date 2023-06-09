李家超在「2023財新夏季峰會」發表視像講話時，作了以上表示。

他說，香港社會已全面復常，與中國大陸和世界全面開放接軌；香港現處於由治及興的新征程上，正全面拼經濟、拼發展、拼競爭力，以及抓緊大陸「十四五」規畫、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等中國重點戰略，積極融入中國發展大局。

他說，在金融合作方面，大陸與香港金融市場的互聯互通不斷深化和擴大，香港會繼續擴大和優化與大陸各項互聯互通計畫，包括研究允許在港股增加人民幣股票交易櫃檯、商討在香港推出中國國債期貨等。

他表示，香港的目標是為境外投資者提供更多風險管理產品，推動大陸金融市場進一步開放，同時為香港資本市場持續注入新動力。

他認為，香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，有充分條件和能力在推動人民幣國際化的進程中發揮所長。

據指出，截至今年3月，香港的人民幣存款有9500億元，全球75%的離岸人民幣支付金額經香港處理，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。（編輯：呂佳蓉）1120609