宣布參加2024年美國總統大選的佛州州長迪尚特陣營本週發布數張人工智慧生成的照片，呈現前總統川普正擁抱或親吻前COVID-19防疫官員佛奇；這暗示AI恐加入這場選舉混戰。

路透社報導，在一張明顯被動過手腳的圖片中，川普看似擁抱著他最討厭的傳染病專家佛奇（Anthony Fauci），佛奇也微笑回應；在另一張照片中，川普正親吻佛奇的鼻子。

這些由迪尚特（Ron DeSantis）競選陣營發布的圖片，顯示參加2024年共和黨總統候選人提名戰的角逐者，已將他們之間的口水戰，升級到由人工智慧（AI）驅動的社群媒體領域，在事實中混入虛構資訊。

這些圖片是迪尚特旗下緊急應變團隊上傳推特（Twitter）的影片片段之一，片中譴責川普在任時未開除佛奇。佛奇因推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施而被許多保守派視為眼中釘。

這支44秒長的影片包含川普在記者會和採訪中的真實片段，但到了25秒處，出現6張川普和佛奇的照片，其中3張顯示他們正在擁抱或親吻。

卓克索大學（Drexel University）電機暨電腦工程學教授史坦（Matthew Stamm）表示，根據分析合成圖片產生器留下的痕跡，這3張圖片很可能都是由人工智慧生成，「我們的結果始終判定這些圖片是假的」。

這段影片並未說明可能使用了AI，對於這些圖片造假與否、是否利用AI生成等問題，迪尚特的競選團隊都沒有回應。

不過，AI出現在迪尚特的競選活動中也表明，隨著大量「生成式人工智慧」新工具問世，這些幾可亂真的假訊息變得既便宜又容易取得，AI技術勢必將更輕易地介入2024年美國總統大選。