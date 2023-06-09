桓達去年EPS攀升至6.59元，飆史上新高，9日股東會通過每股配發4元現金股利、1.1元股票股利，合計每股發5.1元股利及股息，歷年最佳。桓達總經理吳定國表示，桓達來自大陸、台灣、美國、歐洲等市場接單均有斬獲，樂觀看待下半年營運，今年營收及獲利力拚成長，挑戰新高。

桓達股東會通過去年營業報告書及財報，桓達指出，去年合併營收14.33億元，年增13％、稅後淨利3.24億元，年成長18％，EPS高達6.59元。主因是美國市場動能增長、台灣及歐洲市場營收成長，去年營收及獲利均創歷史新高。

會中通過每股配發4元現金股利、1.1元股票股利，合計每股發放5.1元股利及股息。桓達董事長吳清德強調，機會是留給有準備的人，桓達要有企圖心，因應ESG環保趨勢，搶攻空汙及廢水處理等商機。桓達總經理吳定國指出，大陸市場復甦雖不如預期，桓達前五月大陸市場轉正成長，希望今年大陸市場可回到2021年水準。

近期國際油價上漲，OPEC成員國減產，美國市場頁岩油廠商會增產，將會帶動液位計、流量計及壓力感測器等產品需求，美國頁岩油及頁岩氣客戶預估今年需求年成長2～3成。